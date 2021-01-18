Kardan kapanan 68 köy yolunu açma çalışması sürüyor
18.01.2021 11:39 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:11
Bilecik'te kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.
Bilecik'te kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.
Merkez ve ilçelerde aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştı.
İl Özel İdaresine bağlı 25 ekip, 83 köy yolunu ulaşıma açtı. Kapalı 68 yolda çalışmalar sürüyor.
Öte yandan il merkezinde beyaz örtüyle kaplanan tarihi Saat Kulesi, Şeyh Edebali Türbesi, Kent Ormanı ve tarihi yarım minareler güzel görüntü oluşturdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan