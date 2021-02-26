Bilecik'te karantinaya alınan köyde karantina sona erdi

Bilecik'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan köyde karantina uygulaması sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Bilal Şentürk başkanlığında toplantıda, 15 Şubatta vakaların temaslı sayılarının çok olması sebebiyle Kovid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla karantinaya alınan merkeze bağlı Elmabahçe köyünde 26 Şubatta sona ermesine karar veridilği kaydedildi.

Ayrıca toplantıda, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca sinema salonlarının 1 Nisana kadar faaliyetlerinin durdurulması yönünde karar alındığı bildirildi. ??????? ?

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan