Bilecik'te karantinaya alınan köyde karantina sona erdi
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Bilecik'te karantinaya alınan köyde karantina sona erdi

26.02.2021 12:47 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:50
Bilecik'te karantinaya alınan köyde karantina sona erdi

Bilecik'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan köyde karantina uygulaması sona erdi.

Bilecik'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan köyde karantina uygulaması sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Bilal Şentürk başkanlığında toplantıda, 15 Şubatta vakaların temaslı sayılarının çok olması sebebiyle Kovid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla karantinaya alınan merkeze bağlı Elmabahçe köyünde 26 Şubatta sona ermesine karar veridilği kaydedildi.

Ayrıca toplantıda, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca sinema salonlarının 1 Nisana kadar faaliyetlerinin durdurulması yönünde karar alındığı bildirildi. ??????? ?

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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