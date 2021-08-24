Bilecik'te karantina tedbirlerini ihlal eden kişi hakkında işlem yapıldı

Bilecik'te karantinada olması gerekirken banka şubesine giden kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

Bilecik'te karantinada olması gerekirken banka şubesine giden kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

İstiklal Mahallesi Tevfikbey Caddesi'ndeki bir banka şubesine giden Mehmet A'nın burada yapılan HES kodu sorgulamasında Kovid-19 temaslısı olduğu belirlendi.

Banka görevlileri durumu İl Salgın Denetim Merkezine bildirdi. Mehmet A. ise güvenli bir noktaya alınarak ambulans çağrıldı.

Karantinayı ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında 3 bin 150 liralık ceza tutanağı düzenlenen Mehmet A, 112 Acil Servis ekibince karantina adresine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı