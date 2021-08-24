Bilecik'te karantina tedbirlerini ihlal eden kişi hakkında işlem yapıldı
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Bilecik'te karantina tedbirlerini ihlal eden kişi hakkında işlem yapıldı

Bilecik'te karantina tedbirlerini ihlal eden kişi hakkında işlem yapıldı
Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı - Haberler | Sağlık

Bilecik'te karantinada olması gerekirken banka şubesine giden kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

Bilecik'te karantinada olması gerekirken banka şubesine giden kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

İstiklal Mahallesi Tevfikbey Caddesi'ndeki bir banka şubesine giden Mehmet A'nın burada yapılan HES kodu sorgulamasında Kovid-19 temaslısı olduğu belirlendi.

Banka görevlileri durumu İl Salgın Denetim Merkezine bildirdi. Mehmet A. ise güvenli bir noktaya alınarak ambulans çağrıldı.

Karantinayı ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında 3 bin 150 liralık ceza tutanağı düzenlenen Mehmet A, 112 Acil Servis ekibince karantina adresine götürüldü.

Bilecik'te karantina tedbirlerini ihlal eden kişi hakkında işlem yapıldı
Bilecik'te karantina tedbirlerini ihlal eden kişi hakkında işlem yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı

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