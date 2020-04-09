Bilecik'te karantina mahallesi dezenfekte edildi Bilecik'te karantina mahallesi dezenfekte edildiBİLECİK'in Bozüyük ilçesinde birden fazla pozitif koronavirüs vakası görülmesi üzerine karantinaya alınan Akpınar mahallesi, Bozüyük Belediyesi ekiplerince dezenfekten edilirken, maske e gıda yardımı yapıldı.

Bilecik'te karantina mahallesi dezenfekte edildi

BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde birden fazla pozitif koronavirüs vakası görülmesi üzerine karantinaya alınan Akpınar mahallesi, Bozüyük Belediyesi ekiplerince dezenfekten edilirken, maske e gıda yardımı yapıldı.

Bozüyük ilçesine 8 kilometre mesafede olan Akpınar Mahallesi'nde birden fazla koronavirüs vakası görülmesi üzerine 21 Nisan'a kadar karantinaya alındı. Jandarma ekipleri köyün 10 farklı giriş-çıkış noktasında tedbir alarak geçişleri tamamen durdurdu. Bozüyük Belediyesi ekipleri de karantinaya alınan mahallenin cadde ve sokaklarında virüsün yayılmasını engellemek için dezenfeksiyon çalışması yaptı. İnsan sağlığına zarar vermeyen özel solüsyonların kullanılan çalışmada yerler ve halkın bulunduğu alanlar temizlendi. Ayrıca muhtarlık tarafından belirlenen ihtiyaç sahiplerine de gıda yardımı yapıldı. Koronavirüs testi pozitif çıkan aynı aileden 4 kişinin hastanede tedavileri sürerken, ev karantinasına alınanların ise Sağlık Müdürlüğü ekiplerince her gün sağlık taramasından geçirildiği belirtildi.

Kaynak: DHA