Bilecik'te kara saplanan cip, iş makinesiyle kurtarıldı - Haberler
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Bilecik'te kara saplanan cip, iş makinesiyle kurtarıldı

Bilecik'te kara saplanan cip, iş makinesiyle kurtarıldı
AA / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yoldan çıkarak kara saplanan cip, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yoldan çıkarak kara saplanan cip, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

İlçeye bağlı Karadede köyündeki hayvanlarına bakmak için Günyurdu kara yolunda seyreden Özbekistan uyruklu Babur Hasan idaresindeki yabancı plakalı cip, bölgede etkili olan tipi ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak kara saplandı.

Bölgede grup ve köy yollarını açma çalışması yapan İl Özel İdaresi ekipleri, kara saplanan aracı iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden kurtardı.

Sürücü Hasan, AA muhabirine, ekiplerin kısa sürede araçlarını bulunduğu yerden çıkardığını söyledi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük yaşadıklarını kaydeden Hasan, "Ekiplere çok teşekkür ediyoruz. Karadede köyünde hayvancılık yapıyoruz. İşçilerimizin yanına gidiyoruz. Ekiplere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri

Özbekistan, Bilecik, Güncel, Haber

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