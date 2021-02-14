Bilecik'te kar yağışını izlemek için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan kişiyi AFAD ekipleri kurtardı
14.02.2021 21:13 | Son Güncelleme: 14.02.2021 21:16
Bilecik'te arkadaşlarıyla kar yağışını seyretmek üzere çıktığı kayalıklarda mahsur kalan kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Bilecik'te arkadaşlarıyla kar yağışını seyretmek üzere çıktığı kayalıklarda mahsur kalan kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Cihan K. (27), 2 arkadaşıyla kar yağışını izlemek için Şeyh Edebali Türbesi'nin bulunduğu bölgeye gitti.
Burada kayalıklara çıkan Cihan K, mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, Cihan K'yi, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu halat yardımıyla bulunduğu yerden kurtardı.
Cihan K, sağlık kontrolü için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı