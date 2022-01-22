Bilecik'te kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor

Bilecik'te kar nedeniyle yüksek kesimlerde ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor.

BİLECİK (AA) - Bilecik'te kar nedeniyle yüksek kesimlerde ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor.

İl Özel İdaresine bağlı 52 personelden oluşan 26 ekip, köy ve grup yollarının ulaşıma açık tutulması için yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 144. Şube Şefliği ekipleri de sorumluluk bölgelerinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için 30 personelden oluşan 10 ekip, 21 kamyon ve 10 greyderle karla mücadele çalışmaları yürütüyor.