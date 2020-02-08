Bilecik'te kar yağışı nedeniyle 70 köye ulaşım sağlanamıyor
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Bilecik'te kar yağışı nedeniyle 70 köye ulaşım sağlanamıyor

Bilecik'te kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

08.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:56
Bilecik'te kar yağışı nedeniyle 70 köye ulaşım sağlanamıyor

'te kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, gece etkisini göstermeye başlayan kar yağışı nedeniyle il genelinde 70 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Ekiplerin gece boyu çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, köy yollarının en kısa zamanda ulaşıma açılacağı kaydedildi.

Öte yandan, kent merkezi ile Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerinde yağış nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksama yaşanıyor.

Belediye ve Karayolları ekipleri, güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.

Kaynak: AA
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