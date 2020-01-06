Bilecik'te kar yağışı etkili oluyor
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Bilecik'te kar yağışı etkili oluyor

Bilecik'te kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

06.01.2020 09:40 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:58
Bilecik'te kar yağışı etkili oluyor

'te kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kent genelinde başlayan yağış nedeniyle iş yerlerine ve okula gitmek isteyen vatandaşlar zorluk çekti.

Bozüyük ve Pazaryeri ilçelerinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

İl Özel İdaresi ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının aralıklarla süreceği konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: AA
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