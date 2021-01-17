Bilecik'te kar nedeniyle kapanan 103 köy yolu ulaşıma açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Bilecik'te kar nedeniyle kapanan 103 köy yolu ulaşıma açıldı

17.01.2021 13:41 | Son Güncelleme: 17.01.2021 13:44
Bilecik'te kar nedeniyle kapanan 103 köy yolu ulaşıma açıldı

Bilecik'te kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Bilecik'te kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Merkez ve ilçelerde 3 gündür aralıklarla devam eden yağış nedeniyle kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

İl Özel İdaresine bağlı 18 ekip tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında 108 köy koyu ulaşıma açıldı. Kapalı olan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

İl merkezinde belediye ekipleri kar temizleme ve küreme çalışmalarına devam ediyor.

Bursa-Eskişehir kara yolunda gece boyunca etkili olan yağışın ardından Karayolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı. Mezitler Geçidi'nde bulunan rampalarda kar kalınlığı 20 santimetre ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Oğuzhan Koç Hande Erçel Şeyma Subaşı Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Tolga Ciğerci Hamza Hamzaoğlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Bursa Ankara Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bilecik'te kar nedeniyle kapanan 103 köy yolu ulaşıma açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 13:46:40. #1.14#
title