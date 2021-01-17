Bilecik'te kar nedeniyle kapanan 103 köy yolu ulaşıma açıldı

Bilecik'te kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Bilecik'te kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Merkez ve ilçelerde 3 gündür aralıklarla devam eden yağış nedeniyle kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

İl Özel İdaresine bağlı 18 ekip tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında 108 köy koyu ulaşıma açıldı. Kapalı olan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

İl merkezinde belediye ekipleri kar temizleme ve küreme çalışmalarına devam ediyor.

Bursa-Eskişehir kara yolunda gece boyunca etkili olan yağışın ardından Karayolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı. Mezitler Geçidi'nde bulunan rampalarda kar kalınlığı 20 santimetre ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş