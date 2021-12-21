Bilecik'te kar nedeniyle 9 köy yolu ulaşıma kapandı - Haberler
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Bilecik'te kar nedeniyle 9 köy yolu ulaşıma kapandı

Bilecik'te kar nedeniyle 9 köy yolu ulaşıma kapandı
AA / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Bilecik'te yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı dolayısıyla 9 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

BİLECİK (AA) - Bilecik'te yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı dolayısıyla 9 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

İlde dün gece etkisini gösteren kar yağışı sonrası, Bozüyük ilçesinde 9 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı 52 personelden oluşan 20 ekip, kapalı yolların açılması için iş makineleri ile çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların ardından, yolu kapalı olan yerleşim birimlerine öğle saatlerinden itibaren yeniden ulaşım sağlanacağı bildirildi.

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AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri

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