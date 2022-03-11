Bilecik'te kar nedeniyle 18 köy yolu ulaşıma kapandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te kar yağışı nedeniyle 18 yerleşim yerine ait yolun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Vali Kemal Kızılkaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle sabah saatleri itibarıyla ulaşıma kapanan 18 köy yolunun açılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

261 araç, 741 personel ve 16 gönüllünün katılımıyla çalışmaların sürdüğünü aktaran Kızılkaya, şehirde trafiğe kapalı kara yolu bulunmadığını ifade etti.

Kızılkaya, acil durumlarda 112 Çağrı Merkezinin 7 gün 24 saat esasına göre vatandaşların hizmetinde olduğunu hatırlattı.

Öte yandan kar yağışı şehir merkezinde aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.