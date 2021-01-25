Bilecik'te kar küreme aracına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Bilecik'te kar küreme aracına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

25.01.2021 13:51 | Son Güncelleme: 25.01.2021 13:54
Bilecik'te kar küreme aracına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Emine K. idaresindeki 11 EM 388 plakalı otomobil, Bilecik-Vezirhan yolunun Gülümbe Rampaları mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki 06 FH 8160 plakalı kar küreme aracına çarptı.

Kazada yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı

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