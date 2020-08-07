Bilecik'te kanala devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Bilecik'te otomobilin su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
07.08.2020 18:21 | Son Güncelleme: 07.08.2020 18:30
Bilecik'te otomobilin su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bilge K'ye ait 59 AAL 347 plakalı otomobil, Bilecik-Eskişehir yolunun TOKİ kavşağında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi.
Kazada, sürücü Bilge K. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Bilecik Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kaza nedeniyle kara yolunun Eskişehir istikametindeki trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Kaynak: AA