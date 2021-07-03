Bilecik'te kamyonla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Bilecik'te kamyonla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Bilecik'te kamyonla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı - Haberler | Güncel

Bilecik'te kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, şehir merkezinden istasyon istikametine seyreden Berat B. yönetimindeki 11 BB 944 plakalı otomobil, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde sağ şeritte duraklayan Muhittin İ. idaresindeki 54 FZ 740 plakalı kamyona çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Merve Ş. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri yaralıları Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı

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