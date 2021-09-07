Bilecik'te kamyonetler çarpıştı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bilecik'te kamyonetler çarpıştı: 1 yaralı

Bilecik'te kamyonetler çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te seyir halindeki kamyonetin kırmızı ışıkta bekleyen başka bir kamyonete çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Bilecik'te seyir halindeki kamyonetin kırmızı ışıkta bekleyen başka bir kamyonete çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önündeki trafik ışıklarında meydana geldi. Kent merkezinden sanayi istikametine seyir halindeki Eray I. yönetimindeki 11 AAG 153 plakalı kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen Sadullah Bergel S. (47) idaresindeki 11 AAV 616 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada ışıklarda bekleyen kamyonet sürücü Sadullah Bergel S. yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken, 11 AAG 153 plakalı kamyonet kaza yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı. - BİLECİK

Bilecik'te kamyonetler çarpıştı: 1 yaralı
Bilecik'te kamyonetler çarpıştı: 1 yaralı
Bilecik'te kamyonetler çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Takla atan araçtan sağ çıktı! Yakınları, sürücünün hayatını kaybettiği zannedince ortalık karıştı
Takla atan araçtan sağ çıktı! Yakınları, sürücünün hayatını kaybettiği zannedince ortalık karıştı
Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 17 yaralı
Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 17 yaralı
Yolun karşısına geçmeye çalılşan yaşlı adam feci şekilde can verdi! O anlar güvenlik kamerasında
Yolun karşısına geçmeye çalılşan yaşlı adam feci şekilde can verdi! O anlar güvenlik kamerasında
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Derya Yanık Faik Öztrak Murat Kurum Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Demet Akalın Rasim Öztekin Ferhan Şensoy
Spor Marcao Max Meyer Cristiano Çağdaş Atan Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bilecik'te kamyonetler çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 12:54:02. #1.16#

title