Bilecik'te trafik kazası; 1 kişi yaralandı
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Bilecik'te trafik kazası; 1 kişi yaralandı

Bilecik'te trafik kazası; 1 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik'te kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik İl Özel İdaresi kavşağında meydana geldi. Çarşı merkezinden sanayi istikametine seyir halindeki Ahmet T. idaresindeki 11 AAG 619 plakalı motosiklet, kavşaktan dönüş yaptığı esnada karşı yönden gelen Mehmet E. yönetimindeki 11 BB 018 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet düşen sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Bilecik'te trafik kazası; 1 kişi yaralandı
Bilecik'te trafik kazası; 1 kişi yaralandı
Bilecik'te trafik kazası; 1 kişi yaralandı
Bilecik'te trafik kazası; 1 kişi yaralandı
Bilecik'te trafik kazası; 1 kişi yaralandı
Bilecik'te trafik kazası; 1 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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