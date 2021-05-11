Bilecik'te kamyonet seyir halindeyken yandı
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Bilecik'te kamyonet seyir halindeyken yandı

Bilecik'te kamyonet seyir halindeyken yandı
Anadolu Ajansı / İbrahim ÖZTOSUN - Haberler | Güncel

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan kamyonet, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan kamyonet, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bursa Caddesi üzerinde seyreden Mehmet Baldır idaresindeki 55 JR 715 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücü Baldır, kamyoneti durdurarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede tüm aracı saran alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Kamyoneti yangında kullanılamaz hale gelen sürücü Mehmet Baldır, AA muhabirine, "Tarladan eve dönüyordum. Aracın altından alevler çıkmaya başladı. Duruncaya kadar alevler tüm aracımı sardı. Kendimi dışarıya atarak hemen itfaiyeye haber verdim fakat 5 dakika içinde aracım tamamen kullanılamaz hale geldi. Allah beterinden korusun. Kendime bir şey olmadı. Yapacak bir şey yok." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim ÖZTOSUN

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