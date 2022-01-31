Bilecik'te kaldırımların kar ve buzu temizleniyor - Haberler
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Bilecik'te kaldırımların kar ve buzu temizleniyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bilecik'te kaldırımların kar ve buzu temizleniyor

Bilecik'te kar yağışının ardından belediye ekipleri kaldırımlarım kar ve buzunu temizliyor.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te kar yağışının ardından belediye ekipleri kaldırımlarım kar ve buzunu temizliyor.

Bilecik Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri, kaldırımlarda oluşan buzları kırıyor, karları temizleyerek kent dışına çıkarıyor. Sabah erken saatlerde kaldırımlarda çalışmaya başlayan ekipler, soğuğa aldırış etmeden buz kırıyor, ekipler kırılan buzları kaldırımlardan yol kenarına yığıyor. Daha sonra kepçelerce kamyonlara doldurulan buz ve kar caddelerden taşınıyor.

Gelişi güzel park edilen araçlar karla mücadeleyi engelliyor

Kaldırımların yanı sıra caddeler de kar temizleme çalışması başlatan belediye ekipleri, vatandaşların gelişi güzel park ettiği araçlar yüzünden caddelerin karını doğru dürüst temizleyemiyor. Araçların bulunduğu noktalarda birken kar kütleleri ise dikkat çekiyor.

Belediye yetkilileri vatandaşlardan ekiplerin karla mücadele yaptığı caddelerden araçlarını kaldırmalarını ve karla mücadeleye yardımcı olmalarını istedi. - BİLECİK

Bilecik'te kaldırımların kar ve buzu temizleniyor

Bilecik'te kaldırımların kar ve buzu temizleniyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Belediye Başkanlığı, Bilecik, kar, Yerel, Haber

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