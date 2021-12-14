Bilecik'te kaldırıldığı hastanede ölen üniversite öğrencisinin cenazesi ailesine teslim edildi - Haberler
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Bilecik'te kaldırıldığı hastanede ölen üniversite öğrencisinin cenazesi ailesine teslim edildi

Bilecik'te kaldırıldığı hastanede ölen üniversite öğrencisinin cenazesi ailesine teslim edildi
AA / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Bilecik'te yurtta fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Meltem Berberoğlu'nun cenazesi memleketine gönderildi.

BİLECİK (AA) - Bilecik'te yurtta fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Meltem Berberoğlu'nun cenazesi memleketine gönderildi.

Berberoğlu'nun cenazesi, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda Cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından aile yakınlarına teslim edildi.

Cenaze aracına taşınan Berberoğlu'nun cenazesi, memleketi Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Paralı köyüne götürülmek üzere yola çıkarıldı.

Berberoğlu, dün akşam Bahçelievler Mahallesi'nde kaldığı yurtta, henüz belirlenemeyen nedenle rahatsızlanmış, kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.

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AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri

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