Bilecik'te kaldırıldığı hastanede ölen üniversite öğrencisinin cenazesi ailesine teslim edildi

BİLECİK (AA) - Bilecik'te yurtta fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Meltem Berberoğlu'nun cenazesi memleketine gönderildi.

Berberoğlu'nun cenazesi, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda Cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından aile yakınlarına teslim edildi.

Cenaze aracına taşınan Berberoğlu'nun cenazesi, memleketi Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Paralı köyüne götürülmek üzere yola çıkarıldı.

Berberoğlu, dün akşam Bahçelievler Mahallesi'nde kaldığı yurtta, henüz belirlenemeyen nedenle rahatsızlanmış, kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.

AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri

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