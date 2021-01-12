Bilecik'te kağıt rulo yüklü tır devrildi
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Bilecik'te kağıt rulo yüklü tır devrildi

12.01.2021 13:55 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:00
Bilecik'te kağıt rulo yüklü tır devrildi

İstanbul-Antalya kara yolunun Bilecik mevkisinde kağıt rulo yüklü tırın devrilmesi sonucu ulaşımda aksama yaşandı.

İstanbul-Antalya kara yolunun Bilecik mevkisinde kağıt rulo yüklü tırın devrilmesi sonucu ulaşımda aksama yaşandı.

Mustafa Kayalar idaresindeki 63 L 2360 plakalı tır, D-655 kara yolunun İçmeler mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücünün yara almadan atlattığı kazanın ardından yolun Sakarya istikametinde ulaşım bir süre aksadı.

Tırdan dökülen kağıt rulonun yoldan kaldırılması sonrası trafik normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan

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