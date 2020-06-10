Bilecik'te kadınların kekik suyu mesaisi başladı
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Bilecik'te kadınların kekik suyu mesaisi başladı

Bilecik'te sabahın erken saatlerinde yola çıkıp zor şartlar altında gün boyu yaylalarda gezerek kekik toplayan kadınlar, geleneksel yöntemlerle suyunu işledikleri bitkiyi ekonomiye kazandırıyor.

Bilecik'te kadınların kekik suyu mesaisi başladı
10.06.2020 11:11 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:30

Bilecik'te sabahın erken saatlerinde yola çıkıp zor şartlar altında gün boyu yaylalarda gezerek kekik toplayan kadınlar, geleneksel yöntemlerle suyunu işledikleri bitkiyi ekonomiye kazandırıyor.

Bilecik'e 72, Yenipazar ilçe merkezine 11 kilometre uzaklıktaki Kükürt köyünde yaşayan kadınlar, baharat olarak da kullanılan kekiği, her yıl haziran ayında topluyor.

Bölgede yıllardır sürdürülen bu iş, doğal güzelliklerinin yanı sıra kanyon ve yaylalarıyla bilinen Yenipazar'a bağlı 1000 metre rakımlı Kükürt köyü sakinlerine ek gelir sağlıyor.

Köyde yaşayan Nebiye Elmacı (81), AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleneksel yöntemlerle kekik suyu üretmenin çok zor bir işlem olduğunu söyledi.

Kekik suyunun faydalı olduğuna değinen Elmacı, şöyle devam etti:

"Nisan ve mayıs aylarındaki yağışlar sonrasında haziran ayı başlarında dağlarda kekik sürgün yapıyor. Zamanı gelince toplandıktan sonra dalları küçük parçalar haline getirilip yıkanıyor. Kekiği kazana alıyoruz, ortasına da tencere koyuyoruz. Kazanın kapağını ters çevirerek kazanı kapatıyoruz. Kapağın üzerine su dolduruyoruz. Böylece kekik, suyunu bırakmaya hazır hale geliyor. Yaklaşık 4 saat kaynatılıyor. Kapağın üstündeki suyun buharı kazanın içindeki tencereye doluyor. Bir kazandan 2 veya 3 litre ancak çıkıyor. Zahmetli ve meşakkatli bir iştir. Kazanın altındaki ateşi aynı ısıda tutmak zorundasın. Rahmetli annem, ninem de yapardı ve küçükken bize içirirdi. Bu yörede herkes hem ailesinin içmesi için hem de satmak için yapar."

Elmacı, kekik suyunu çeşitli rahatsızlıkları bulunan vatandaşların talep ettiğini sözlerine ekledi.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde ikamet eden Ayşe Kılıç (66) da kardeşiyle kekik suyu çıkarmak için teyzelerinin yanına geldiklerini anlattı.

Kekik suyu yapımını büyüklerinden öğrendiklerini dile getiren Kılıç, "Taraklı'da aktarlara ve mahallede komşulara satıyoruz, İstanbul'a da gönderiyoruz. Evin ekonomisine katkı sağlamış oluyoruz. 1 litresini 15 liradan veriyoruz. Tam bir şifa kaynağıdır." dedi.

"Bitkisel ilaçlar kontrollü kullanılmalı"

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Mesut Kaplan ise bitkisel ilaçların bazı hastalıkların tedavisinde kullanıldığını hatırlattı.

Kimi bitkilerin yarar sağlanması beklenen yerde çeşitli rahatsızlıklara sebep olabileceği uyarısında bulunan Kaplan, şunları kaydetti:

"Kişilerin metabolizmalarının farklı olması, bitkisel özütlerin veya suların konsantrasyonlarının kontrol edilme zorluğu ve kişinin ne kadar doza ihtiyacı olduğu tam olarak hesaplanamamaktadır. Bu yüzden kontrollü kullanılmaları gerekiyor. Bitkisel amaçlı olarak kullanılan çeşitli otların kaynatılması gibi yöntemler ile vücuda alınması, bazı kalp damar rahatsızlıklarını tetikleyebilir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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