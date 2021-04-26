Bilecik'te kadınlara KADES hakkında bilgi verildi
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Bilecik'te kadınlara KADES hakkında bilgi verildi

Bilecik'te kadınlara KADES hakkında bilgi verildi
Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Bilecik Emniyet Müdürlüğünce kadınlara Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Bilecik Emniyet Müdürlüğünce kadınlara Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Ekipler, Halk Eğitim Merkezindeki kadın kursiyerlere, Hayme Ana Kız Meslek Lisesinde yüz yüze eğitime devam eden 12. sınıf öğrencilerine ve okullarda görevli kadın öğretmenler ile personele yönelik bilgilendirme yaptı.

155 kişiyle yüz yüze görüşen ekipler, broşür dağıtarak 65 kadının cep telefonuna KADES uygulaması yükledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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