Bilecik'te kadınlar, Türkiye'de kadın olmayı anlattı
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Bilecik'te kadınlar, Türkiye'de kadın olmayı anlattı

09.03.2021 13:29 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:33
Bilecik'te kadınlar, Türkiye'de kadın olmayı anlattı

Bilecik Belediyesi, dün kutlanan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle buğün sözü kadınlara bıraktı.

Bilecik Belediyesi, dün kutlanan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle buğün sözü kadınlara bıraktı. Atatürk Parkı önüne konulan "Türkiye'de Kadın Olmak" adlı panoya, vatandaşlar duygu ve düşüncelerini yazdı.

Etkinliğe Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Belediye Başkanı Semih Şahin, eşi Serpil Şahin, siyasi parti temsilcileri, il genel ve belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Panoya "Kadının özgürleşmesi tüm toplumun özgürleşmesi olacaktır" ifadelerini yazan Başkan Şahin, "Öncelikle bütün kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Yaptığımız bütün çalışmalar ve aktiviteler ile kadınların toplumsal hayatta daha çok yer alması ve daha çok temsil edilmesidir. Bugün de günün anlam ve önemine binaen birçok program gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte ayrıca Bilecik Belediyesi görevlileri tarafından vatandaşlara mor renkli maskeler dağıttı. - BİLECİK

Bilecik'te kadınlar, Türkiye'de kadın olmayı anlattı
Bilecik'te kadınlar, Türkiye'de kadın olmayı anlattı
Bilecik'te kadınlar, Türkiye'de kadın olmayı anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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