Bilecik'te kadın öğretmen ve usta öğreticiler tarihe yön veren kadınları canlandırdı

BOZÜYÜK, BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde (BOZHEM) görevli kadın öğretmen ve usta öğreticiler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Benim adım kadın" temasıyla bir video hazırladı.

Merkezdeki kadın öğretmen ve usta öğreticiler, Mevlana'nın "Kadın hak nurudur, sevgili değil, sanki yaratıcıdır, yaratılmış değil" sözünden yola çıkarak, "Benim adım kadın" temalı bir video ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Tarihte ön plana çıkan kadınların canlandırıldığı videoda, Selçuklu ve Osmanlı devletleri döneminde bey kadınlarının yaşamları süresince ortaya koydukları fedakarlık anlatıldı.

Videoda, Mustafa Kemal Atatürk'ün Annesi Zübeyde Hanım ve Cumhuriyetin kuruluşunda aktif görev alan kadınların yanı sıra günümüzdeki ev hanımlığı ile farklı meslek gruplarında çalışan kadınlar canlandırıldı.

Asırlardır, yaşamın her alanında omuz omuza ve sırt sırta veren kadınların daha büyük işler başarabildiğinin anlatıldığı videoda, yaşamın her alanında "Benim adım kadın" diyen kadınların günü kutlandı.