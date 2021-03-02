Bilecik'te kademeli normalleşme başlıyor

Bilim kurulunun tavsiyeleri çerçevesinde alınan kararlarda Bilecik'in turuncu renkli olan iller arasında yer aldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından illerin risk durumu göz önünde bulundurularak açıklanan kademeli normalleşme kapsamında, Vali Bilal Şentürk başkanlığında toplantı.

Şentürk, yaptığı açıklamada, maske, mesafe ve temizlik hususlarının, özel ziyaretlerin, birden çok kişinin bir araya geldiği etkinliklerin öncelikli olmak üzere, günlük hayatın her aşamasında ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Bilecik'in düşük riskli kategoriye taşıyarak hayatı normalleştirmenin herkesin ortak çabasıyla mümkün olabileceğini belirten Şentürk, "Koronavirüsle mücadelede başta sağlık çalışanlarımız, kolluk birimlerimiz ve sivil denetim birimlerimiz olmak üzere esnaflarımız, çalışanlarımız ve vatandaşlarımızın ortak bir sorumluluk anlayışıyla, virüsün bulaşmasını engellemek amacıyla yüksek bir hassasiyet ve fedakarlıkla yürüttüğümüz tedbirleri kontrollü normalleşme sürecinde de yoğunlaştırarak devam ettirmek durumundayız." ifadesinde bulundu.

Şentürk, toplantıda, "Hafta içi saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması cuma 21.00'den cumartesi 05.00'e kadar, cumartesi 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar uygulanacak. 65 yaş üstü vatandaşlarımız, 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı genç ve çocuklarımız 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerdir. Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler, kooperatifler ve benzeri kuruluşlar yapacakları etkinliklerini kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak ve katılımcı sayısı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecektir. Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler; kişi başına 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı 50'yi geçmemek ve bir saati aşmamak kaydıyla yapılabilecektir. Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yeme-içme yerleri faaliyetlerini salgın yönetimi ve çalışma rehberinde masa, sandalye arasında bırakılması öngörülen mesafeye uymak kaydıyla açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olmak kaydıyla, yüzde 50 kapasite ile 07.00-19.00 saatleri arasında sürdürebileceklerdir. 19.00-21.00 saatleri arasında sadece paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-22.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebileceklerdir. Halı saha, yüzme havuzu gibi spor tesislerinin mevcut kapalılık hali devam edecektir. Tüm okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar ile 8'inci ve 12'inci sınıflarda yüz yüze eğitime geçilecektir. 9-10-11. sınıfların sınavları, yüz yüze yapılacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri 08.30-12.30 ile 13.30-17.30 olarak uygulanacaktır." şeklinde kararlar alındığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan