Bilecik'te kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
AA / Muhsin Arslan - Haberler | Güncel
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.
BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Bozüyük'te tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapıldığı tespit edildi.
Yapılan operasyonda 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Kazı sırasında kullanılan 2 dedektör ve 18 muhtelif kazı malzemesi ile 7 aydınlatma feneri ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
AA / Muhsin Arslan - Son Dakika Haberleri
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