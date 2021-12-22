Bilecik'te kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Bozüyük'te tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapıldığı tespit edildi.

Yapılan operasyonda 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Kazı sırasında kullanılan 2 dedektör ve 18 muhtelif kazı malzemesi ile 7 aydınlatma feneri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Muhsin Arslan - Son Dakika Haberleri

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