Bilecik'te kaçak kazı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı
Bilecik'te, kaçak kazı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
15.07.2020 15:49 | Son Güncelleme: 15.07.2020 16:30
Bilecik'te, kaçak kazı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Söğüt ilçesine bağlı Gündüzbey köyünde tarihi eser bulmak maksadıyla arama ve izinsiz kazı yapıldığı ihbarı alan jandarma ekipleri, bölgede operasyon düzenledi.
Arazide çalışma yapan ekipler, A.O.K, O.Y. ve E.D'yi suçüstü yakaladı.
Kazıda kullanılan malzemelere el konulurken şahıslar gözaltına alındı.
Kaynak: AA