Bilecik'te kaçak balık avlayan 3 kişi hakkında işlem yapıldı
Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan - Haberler | Güncel
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde gölette kaçak balık avlayan 3 kişi hakkında idari işlem yapıldı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde gölette kaçak balık avlayan 3 kişi hakkında idari işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, Çerkeşli köyünde bulunan gölette, kaçak avcılık yapıldığını gören köy sakinleri, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, gölete sandalla açılan 3 kişinin kaçak avcılık yaptığını belirledi. Avcıların tuttuğu balıkları gölete geri bırakan ekipler, söz konusu kişiler hakkında ilgili kanuna muhalefet suçundan işlem başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan