Bilecik'te kaçak balık avlayan 3 kişi hakkında işlem yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bilecik'te kaçak balık avlayan 3 kişi hakkında işlem yapıldı

Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan - Haberler | Güncel
Bilecik'te kaçak balık avlayan 3 kişi hakkında işlem yapıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde gölette kaçak balık avlayan 3 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Yeşilırmak'ta bulundu
Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Yeşilırmak'ta bulundu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde gölette kaçak balık avlayan 3 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Çerkeşli köyünde bulunan gölette, kaçak avcılık yapıldığını gören köy sakinleri, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, gölete sandalla açılan 3 kişinin kaçak avcılık yaptığını belirledi. Avcıların tuttuğu balıkları gölete geri bırakan ekipler, söz konusu kişiler hakkında ilgili kanuna muhalefet suçundan işlem başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamza Dağ İhsan Yavuz Devlet Bahçeli Ali İhsan Yavuz
Magazin Şevval Sam Hande Erçel Merve Dizdar Cemal Can Canseven
Spor Ali Koç Can Bartu Burak Yılmaz Nihat Özdemir Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bilecik'te kaçak balık avlayan 3 kişi hakkında işlem yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 11:20:01. #1.16#
title