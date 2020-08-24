Bilecik'te kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 6 kişi tutuklandı
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, telefon kablosu çaldığı iddiasıyla yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.
24.08.2020 16:51 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:51
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, telefon kablosu çaldığı iddiasıyla yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.
Jandarma ekipleri, Kurşunlu köyü girişindeki telefon direklerinden kabloları keserek çaldığı ileri sürülen F.Ç, O.K, K.T, N.A, Y.T. ve S.Ö'yü gözaltına aldı.
Zanlılar jandarmadaki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler tutuklandı.
Kaynak: AA