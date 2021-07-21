Bilecik'te jandarmadan drone ile trafik denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bilecik'te jandarmadan drone ile trafik denetimi

Bilecik'te jandarmadan drone ile trafik denetimi
Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan - Haberler | Güncel

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, Kurban Bayramı'nın huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için trafik ve asayiş uygulamalarını havadan takip etti.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, Kurban Bayramı'nın huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için trafik ve asayiş uygulamalarını havadan takip etti.

Jandarma ekipleri bayram tatili süresince kara yollarında artan trafik yoğunluğu nedeniyle denetimlerini sıklaştırdı. Kara yolları drone ile havadan görüntülenerek denetim gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığına trafik timleri, Bilecik-Eskişehir-Bursa-Sakarya kara yolları olmak üzere sorumluluk bölgelerinde huzur ve güven denetimi gerçekleştirdi. Merkez ve ilçelerde sürücülerin ve yolcuların huzur ve güvenli bir şekilde seyahat etmeleri amacıyla drone ile trafik yoğunluğu denetlendi.

Denetimlerde, sürücülerin ve yolcuların bayramlarını kutlayan jandarma ekipleri ikramlarda bulundu.

Bilecik'te jandarmadan drone ile trafik denetimi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

Bayramda Marmara'daki adalar tatilci akınına uğradı! Oteller doldu taştı, personellerin izinleri iptal edildi
Bayramda Marmara'daki adalar tatilci akınına uğradı! Oteller doldu taştı, personellerin izinleri iptal edildi
Bayramda tatile çıkanlar dikkat! Çıkarılan maskeler koronavirüse davetiye çıkarıyor
Bayramda tatile çıkanlar dikkat! Çıkarılan maskeler koronavirüse davetiye çıkarıyor
Jandarma geçit vermedi! Arazide topluca ilerleyen 113 kaçak göçmen yakalandı
Jandarma geçit vermedi! Arazide topluca ilerleyen 113 kaçak göçmen yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ersin Tatar Ali Babacan Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müge Anlı Derya Uluğ Acun Ilıcalı Erkan Petekkaya
Spor Balotelli Fatih Terim Burak Elmas Gökhan Gönül Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bilecik'te jandarmadan drone ile trafik denetimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 13:16:49. #1.15#

title