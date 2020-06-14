Bilecik'te jandarma teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü töreni Bilecik'te, jandarma teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bilecik'te, jandarma teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, maskeli ve sosyal mesafe kuralına uygun gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu ve 9. Jandarma Alay Komutanı Albay Kıdemli Albay Ümüt Dedebağı ile askeri personel katıldı.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk ise mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Jandarma teşkilatımız, vatandaşımızın can ve mal emniyetini sağlayan, başta kırsal alan olmak üzere Türkiye'nin tamamına hizmet eden, terörle mücadelede sınır içi ve sınır ötesinde ciddi operasyonlar yapabilen bir teşkilatımızdır. Asli görevini yerine getirirken, koronavirüs salgını sürecinde de sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmalarına destek olmuş, görev yaptığı her noktada milletimizin güven ve takdirini kazanmıştır. Milletimizle dayanışma içinde hizmet etmekte olan jandarma teşkilatımızın kararlı ve özverili çalışmaları için tebrik ediyor, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki çalışma hayatlarında da başarılar diliyorum."

Kaynak: AA