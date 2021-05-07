Bilecik'te jandarma ekipleri sokak hayvanlarını besledi
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Bilecik'te jandarma ekipleri sokak hayvanlarını besledi

Bilecik'te jandarma ekipleri sokak hayvanlarını besledi
Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı - Haberler | Güncel

Bilecik'te aç kalan sokak hayvanları, jandarma ekipleri tarafından besleniyor.

Bilecik'te aç kalan sokak hayvanları, jandarma ekipleri tarafından besleniyor.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için tespit edilen noktalara yiyecek ve su bırakıyor.

Ekipler, devriye güzergahı boyunca rastladıkları sokak hayvanlarını kendi imkanlarıyla aldıkları mama ve yiyeceklerle elleriyle besliyor.

17 günlük tam kapanma süresinde sokak hayvanlarını unutmayan jandarma ekiplerinin sokak hayvanlarını beslemeyi sürdüreceği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı

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