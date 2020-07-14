Bilecik'te izinsiz kimse kurban kesemeyecek Bilecik Valiliği Kurban Hizmetleri Komisyon Başkanlığı, mezbahana ve benzeri toplu kesim yerleri sahiplerinin kesim yapabilmeleri için belirlenen yasal mevzuat gereği Kurban Hizmetleri Komisyonu'ndan izin ve yetki alması gerekme olduğunu bildirdi.

Bilecik Valiliği Kurban Hizmetleri Komisyon Başkanlığı, mezbahana ve benzeri toplu kesim yerleri sahiplerinin kesim yapabilmeleri için belirlenen yasal mevzuat gereği Kurban Hizmetleri Komisyonu'ndan izin ve yetki alması gerekme olduğunu bildirdi.

Yapılan yazılı açıklamada, "2020 yılı kurban hizmetlerinin yürütülmesine dair resmi gazetede yayımlanan tebliğ ve Bilecik Valiliği Kurban Hizmetleri Komisyonunca alınan karar doğrultusunda Belediye Başkanlığınca belirlenen kurban kesim yerleri dışında toplu olarak kurban kesimi yapacak mezbahana ve benzeri toplu kesim yerleri sahiplerinin kesim yapabilmeleri için belirlenen yasal mevzuat gereği Kurban Hizmetleri Komisyonu'ndan izin ve yetki alması gerekmektedir.Bu sebeple kendi özel kesimhanesinde toplu kurban kesimi yapacak kişilerin 17 Temmuz 2020 cuma günü mesai bitimine kadar doğrudan İl Müftülüğü'ne yazılı olarak müracaat etmeleri gerekmektedir" denildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA