Bilecik'te izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı
AA / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel
Bilecik'in İnhisar ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları ileri sürülen 5 zanlı gözaltına alındı.
BİLECİK (AA) - Bilecik'in İnhisar ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları ileri sürülen 5 zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, İnhisar Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi.
Ekiplerce yapılan operasyonda, 5 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kazıda kullandığı jeneratör, kırıcı delici, matkap, projektör ve 27 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla, ele geçirilen malzemelere el konuldu.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.