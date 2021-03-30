Bilecik'te "İyi Dersler Şoför Amca" projesi hayata geçirildi
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Bilecik'te "İyi Dersler Şoför Amca" projesi hayata geçirildi

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Bilecik'te 'İyi Dersler Şoför Amca' projesi hayata geçirildi

Bilecik'te "İyi Dersler Şoför Amca" projesi hayata geçirilirken, okullara öğrenci taşımacılığı yapan servis şoförlerine seminer verildi.

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Bilecik'te "İyi Dersler Şoför Amca" projesi hayata geçirilirken, okullara öğrenci taşımacılığı yapan servis şoförlerine seminer verildi.

Jandarma Genel Komutanlığının da katılımıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda "Trafikte Sorumluluk Hareketi" projesi kapsamında, "İyi Dersler Şoför Amca" projesi hayata geçirildi. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde taşımalı eğitim sisteminde öğrenci taşımacılığı yapan şoförlerin trafik güvenliği, ilk yardım, iletişim becerileri ve ilgili mevzuat konusunda bilgilendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Bilecik il merkezi ve köylerinde bulunan okullara öğrenci taşımacılığı yapan servis şoförlerine Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda seminer verildi. - BİLECİK

Bilecik'te 'İyi Dersler Şoför Amca' projesi hayata geçirildi
Bilecik'te 'İyi Dersler Şoför Amca' projesi hayata geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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