Bilecik'te işçi servisinin devrildiği kazada 6 kişi yaralandı
AA, Yavuz Emrah Sever - Güncel
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde seramik fabrikası çalışanlarını taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
SÖĞÜT, BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde seramik fabrikası çalışanlarını taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Eskişehir'den ilçedeki seramik fabrikasına işçi getiren sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 11 UA 822 plakalı minibüs, Sırhoca köyü mevkisinde yol kenarına devrildi.
Kazada minibüsteki Melih Şen, Elif Durmaz, Murat Bayraktar, Harun Yıldız, Betül Ülger ve Mehmet Uluırmak yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.