Bilecik'te işçi servisinin devrildiği kazada 6 kişi yaralandı - Haberler

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Bilecik'te işçi servisinin devrildiği kazada 6 kişi yaralandı

AA, Yavuz Emrah Sever - Güncel
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Bilecik'te işçi servisinin devrildiği kazada 6 kişi yaralandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde seramik fabrikası çalışanlarını taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

SÖĞÜT, BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde seramik fabrikası çalışanlarını taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Eskişehir'den ilçedeki seramik fabrikasına işçi getiren sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 11 UA 822 plakalı minibüs, Sırhoca köyü mevkisinde yol kenarına devrildi.

Kazada minibüsteki Melih Şen, Elif Durmaz, Murat Bayraktar, Harun Yıldız, Betül Ülger ve Mehmet Uluırmak yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bilecik'te işçi servisinin devrildiği kazada 6 kişi yaralandı

Bilecik'te işçi servisinin devrildiği kazada 6 kişi yaralandı

Bilecik'te işçi servisinin devrildiği kazada 6 kişi yaralandı

Bilecik'te işçi servisinin devrildiği kazada 6 kişi yaralandı

AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

Seramik, Bilecik, Söğüt, işçi, Güncel, Haberler

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