Bilecik'te işçi servisi kaza yaptı: 2'si ağır 6 yaralı - Haberler

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Bilecik'te işçi servisi kaza yaptı: 2'si ağır 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bilecik'te işçi servisi kaza yaptı: 2'si ağır 6 yaralı

Bilecik'te bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis aracı şarampole devrildi.

SÖĞÜT, BİLECİK (İHA) - Bilecik'te bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis aracı şarampole devrildi. Kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Eskişehir'den Bilecik'in Söğüt ilçesine bulunan bir seramik fabrikasına işçi getiren, Sever G. yönetimindeki 11 AU 822 plakalı minibüs, ilçeye 4 kilometre kala kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada Melih Şen, Elif Durmaz, Murat Bayraktar, Harun Yıldız, Betül Ülger, Mehmet Uluırmak yaralandı. Olay yerine gelen çok sayıdaki 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk tedavisinin ardından durumu ağır olan 2 yaralı Bilecik'e, diğer yaralılar Bozüyük ve Söğüt ilçe hastanelerine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Eskişehir, Bilecik, Söğüt, işçi, 3. Sayfa, Haberler

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