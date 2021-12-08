Bilecik'te işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı - Haberler
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Bilecik'te işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

AA / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel
Bilecik'te işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

Bilecik'te işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

BİLECİK (AA) - Bilecik'te İşçi servisi ile tırın çarpışması sonucu yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

D-650 kara yolunda Bozüyük istikametine seyreden Cemalettin Duman idaresindeki 11 AAY 629 plakalı işçi servisi, Ahmetpınar köyü kavşağında Bozüyük yönüne manevra yapan Sefer Ünlü yönetimindeki 41 HY 823 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, serviste bulunan 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hafif şekilde yaralanan işçiler, sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri

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