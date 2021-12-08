Bilecik'te işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

Muğla'da otobüs şoförü, kıyafeti kirli diye bir işçiyi araçtan indirmek istedi

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Asgari ücret) Sadece işçi kesiminin memnuniyeti değil, işveren kesiminin de alınan karardan memnun olması gerekiyor."