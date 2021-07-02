Bilecik'te iş yerinde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Bilecik'te 5 katlı binanın zemin katındaki iş yerinde çıkan yangında aynı apartmanın 4. katında bulunan ve dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te 5 katlı binanın zemin katındaki iş yerinde çıkan yangında aynı apartmanın 4. katında bulunan ve dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.

İstiklal Mahallesi Akmescit Caddesi üzerinde bulunan Mustafa K'ye ait iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve doğal gaz şirketinin ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında, binanın 4'üncü katında yaşayan ve dumandan etkilenen Müzeyyen Ö. (80) sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Müzeyyen Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever