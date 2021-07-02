Bilecik'te iş yerinde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bilecik'te iş yerinde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Bilecik'te iş yerinde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Bilecik'te 5 katlı binanın zemin katındaki iş yerinde çıkan yangında aynı apartmanın 4. katında bulunan ve dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te 5 katlı binanın zemin katındaki iş yerinde çıkan yangında aynı apartmanın 4. katında bulunan ve dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.

İstiklal Mahallesi Akmescit Caddesi üzerinde bulunan Mustafa K'ye ait iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve doğal gaz şirketinin ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında, binanın 4'üncü katında yaşayan ve dumandan etkilenen Müzeyyen Ö. (80) sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Müzeyyen Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

Antalya'da Zeytinpark'ta ormanlık ve çalılık alanda yangın
Antalya'da Zeytinpark'ta ormanlık ve çalılık alanda yangın
Son dakika haberi | Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberi | Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika: Gaziantep'te özel bir hastanede yangın çıktı
Son dakika: Gaziantep'te özel bir hastanede yangın çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Murat Kurum Lütfü Türkkan Bekir Pakdemirli
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Şevval Şahin Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Aziz Yıldırım Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bilecik'te iş yerinde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 22:01:10. #1.14#

title