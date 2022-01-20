Bilecik'te iş kazası: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilecik'te iş kazası: 1 yaralı

Bilecik'te iş kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bilecik'te bir kimyasal madde üreten fabrikada gerçekleşen iş kazasında bir işçinin kolu koptu.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te bir kimyasal madde üreten fabrikada gerçekleşen iş kazasında bir işçinin kolu koptu.

Alınan bilgilere göre, Bilecik 1. OSB'de faaliyet gösteren bir kimyasal madde üreten fabrikada gerçekleşen iş kazasında Y. C. (55) isimli işçinin diresek üstünden kolu koptu. Kazayı gören çalışma arkadaşı durumun hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından işçiyi Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. İşçinin tedavisinin devam etmesi için Konya'ya sevk edildiği öğrenildi. Polis ekipleri kaza sonrasında inceleme başlattı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kimyasal, Bilecik, OSB, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title