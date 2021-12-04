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Bilecik'te iş kazası, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Bilecik'te iş kazası, 1 yaralı

Bilecik'te bir kereste fabrikasında buhar kazanın patlaması sonucu bir kişi yaralandı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te bir kereste fabrikasında buhar kazanın patlaması sonucu bir kişi yaralandı. Patlama sonrası fabrika adeta savaş alanına döndü.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkeze bağlı Vezirhan Beldesinde faaliyet gösteren bir kereste fabrikasında öğle saatlerin buhar kazanı büyük bir gürültü ile patladı. Yaşanan patlamada Necip Akyol yaralanırken, diğer çalışanların o sarıda dışarıda kamyonete kereste yüklemesi olası bir facianın yaşanmamasına neden oldu. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kereste fabrikası adeta savaş alanına döndü. Patlamanın şiddetiyle kereste parçaları etrafa saçıldı. - BİLECİK

Bilecik'te iş kazası, 1 yaralı

Bilecik'te iş kazası, 1 yaralı

Bilecik'te iş kazası, 1 yaralı

Bilecik'te iş kazası, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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