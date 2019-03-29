Bilecik'te İş Kazası: 1 Ölü
Bilecik'te, bir fabrikada mermer blokları arasına sıkışan yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti.
Bilecik'te, bir fabrikada mermer blokları arasına sıkışan yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bilecik 2. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren mermer fabrikasında işçi olarak çalışan Afganistan uyruklu Yousefi Kamal Aziz (23), mermer blokları arasında sıkıştı.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, Aziz'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
AFAD ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Aziz'in cesedi, incelemenin ardından Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA