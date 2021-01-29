Bilecik'te İRAP Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Vali Bilal Şentürk başkanlığında Bilecik'te afet risklerinin belirlenmesi, belirlenen afet risklerinin azaltılarak can ve mal kayıplarının asgari düzeye indirilmesi amacıyla İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) üst düzey bilgilendirme ve 2021 Afet Eğitim Yılı tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Şentürk'ün, İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda başkanlık ettiği toplantıya Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, Kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdür Vekili Sefa Şahin ile diğer ilgililer katıldı.

Şentürk, toplantıda yaptığı konuşmada, afete karşı hazırlıklı olma bilincinin mutlaka gelişmesi gerektiğini belirterek, genel hayatı etkileyebilecek olası afetlere karşı topyekun bir tedbir paketi ortaya konulması için çalışmalar yapılacağının altını çizdi.

Bilecik'in risklerine dönük tespitlerin planlamalarını yaparak, planlamaların da geniş kitlelere ulaştırılması gerektiğini aktaran Şentürk, şunları kaydetti:

"Toplumun tüm kesimlerini afetlere karşı genel bilinçlendirmeye ihtiyacımız var. Afet konusunda bilinçlendirmede, eğitim çok önemli. Depremde bilinçli olanlar zarar görmüyor. Tedbirimizi aldığımızda bunun karşılığını görüyoruz. Afet farkındalık eğitimleri, toplumda afet bilincinin gelişmesi ve yerleşmesi için en temel çalışmalardır. Toplumda afet bilincinin gelişmesi ve yerleşmesi için Afet Farkındalık Eğitimleri yapılmalı, afet bilgilerinin kalıcılığı sağlanmalı ve yaşam biçimi haline getirilmelidir. Afet farkındalık eğitimlerindeki amacımız edinilen bilgilerin kalıcılığını sağlamak ve bunları davranış haline getirmektir. Bir afet sırasında öncelikle afetin analizinin yapılması gerekir. Bunun için her yönetici, yönettiği alanın tamamını bilmelidir. Bir afet veya deprem sırasında öncelikle ayakta kalabilmenin hayatta olabilmenin yollarını bilmeli ve aramalıyız. Buna göre de önlenmesi muhtemel olaylara karşı gerekli tedbirlerimizi almalıyız. Risk ve tehlike oluşturan hususlarda yönümüzü doğru bilmemiz gerekiyor."

Afet ve Acil Durum Müdürü Hayri Demirel ile Şube Müdürü Mustafa Karaca ve jeoloji mühendisi Betül Balaban tarafından İl Afet Risk Azaltma Planının oluşturulması için izlenecek yol ve yöntemler hususunda hazırlanan sunum ile katılımcılar bilgilendirildi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan