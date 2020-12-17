Bilecik'te inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
17.12.2020 12:03 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:07
Bilecik'te çalıştığı inşattan yerde düşen işçi ağır yaralandı.
Bilecik'te çalıştığı inşattan yerde düşen işçi ağır yaralandı.
Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi'nde özel bir firmaya ait inşaatta çalışan Nurettin K, bir anda dengesini yitirerek 4'üncü kattan toprak zemine düştü.
Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı işçiyi Bilecik Devlet Hastanesine götürdü.
Nurettin K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı