Bilecik'te ilkokul öğrencilere Robotik Kodlama kursu

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi tarafından geleceğin mimarları çocuklar için düzenlenen ücretsiz Robotik Kodlama kursu başlıyor.

Şu ana kadar binlerce öğrenciye matematiği eğlenerek, sevdiren Matematik Müzesinde yapılacak kurslarda çocuklar robotik kodlama alanında birçok bilgiyi alma fırsatı bulacak. Belediye Başkanı Semih Şahin'in çocuklara yeni dönem hediyesi olan Robotik Kodlama kursuna 1,2,3 ve 4'üncü sınıfta eğitim gören tüm çocuklar katılabilir.

Konu hakkında açıklama yapan Başkan Şahin, "Kontenjanın sınırlı olduğu kursumuz tamamen ücretsiz olup kurs malzemeleri aileler tarafından temin edilecektir" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Yerel