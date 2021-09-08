Bilecik'te İlköğretim Haftası kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bilecik'te İlköğretim Haftası kutlandı

Bilecik'te İlköğretim Haftası kutlandı
Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan - Haberler | Güncel

Bilecik'te, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı İlköğretim Haftası kutlama programı, Ertuğrul Gazi İlkokulunda gerçekleştirildi.

Bilecik'te, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı İlköğretim Haftası kutlama programı, Ertuğrul Gazi İlkokulunda gerçekleştirildi.

Ertuğrul Gazi İlkokulu Müdürü Yılmaz Benlice, törende yaptığı konuşmada, ilköğretim kurumlarının; okuma, anlama, görme ve gördüğünden anlam çıkarma, ders alma, düşünme ve kültürün temellerinin atıldığı mekanlar olduğunu söyledi.

Eğitimli ve bilgili olabilmenin ilk aşamasının okuma yazmayı öğrenmekten geçtiğini belirten Benlice, "Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi eğitimli insan sayısıyla ölçülür. Eğitim camiası olarak Bakanlığımızın eğitim hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için kendisine, ailesine, çevresine, milletine ve insanlığa faydalı bireyler yetiştirmeye gayret ediyoruz." dedi.

2. sınıf öğretmen ve öğrencilerinin, 1. sınıf öğretmen ve öğrencilerine "hoş geldin" seremonisinin ardından Ertuğrul Gazi İlkokulu Halk Oyunları Ekibi gösteri sundu.

Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu, eğitim ve öğretim yılının başarılı ve iyi sonuçlanması temennisinde bulundu.

Öğrencilere, Kovid-19 salgını ile mücadelede aşının önemini anlatan Kadiroğlu, "Sizler bizim geleceğimizsiniz. Alacağınız eğitim yakın gelecekte memleketimizin büyük başarılar elde etmesine vesile olacaktır. Öğrenciler olarak bizi yetiştiren öğretmenlere ve ailelerimize ve ülkemize sorumluluğumuz karşısında iyi bir insan olarak kendimizi yetiştirme mecburiyetimiz var." diye konuştu.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, okul müdürleri ve diğer davetliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

Koyunlar ahıra kendileri döndü! Kayıp çobanın cansız bedeni, evine 200 metre uzaktaki tarlada bulundu
Koyunlar ahıra kendileri döndü! Kayıp çobanın cansız bedeni, evine 200 metre uzaktaki tarlada bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yeşim Salkım Haluk Levent Derya Şensoy Kaan Yıldırım
Spor Diego Max Meyer Umut Meraş Fatih Terim Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bilecik'te İlköğretim Haftası kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.09.2021 17:20:24. #1.13#

title