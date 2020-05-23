Bilecik'te ilk kez kısıtlama uygulanıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bilecik'te ilk kez kısıtlama uygulanıyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında ilk kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların genelde uyduğu görüldü.

Bilecik'te ilk kez kısıtlama uygulanıyor
23.05.2020 17:48 | Son Güncelleme: 23.05.2020 17:51

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında ilk kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların genelde uyduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığı korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması ilan etmesinin ardından Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıkılaştırarak cadde ve sokaklarda uygulama noktaları oluşturdu. Ekipler 4 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasını farklı noktalarda sabit ve gezici ekiplerin yanı sıra mobese kameralarıyla da takip ediyor. İlk kez kısıtlamanın uygulandığı Bozüyük'te de ilk gün 10.00-17.00 saatleri arasında biraz yoğunluk yaşansa da saat 17.00'den sonra vatandaşlar evlerine çekildi. İlk gün kısıtlamaya uymayan bazı vatandaşlara da idari işlem yapıldığı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı Haber
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı Haber
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu Haber
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü Haber
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü
Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor! Sık sık otel değiştirdiği ortaya çıktı Haber
Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor! Sık sık otel değiştirdiği ortaya çıktı
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Mönchengladbach - Leverkusen maçında taraftarların kartondan fotoğrafları tribünlere yerleştirildi
Mönchengladbach - Leverkusen maçında taraftarların kartondan fotoğrafları tribünlere yerleştirildi
8 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen mahallede karantina kalktı, Ordu'da karantina uygulanan mahalle kalmadı
8 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen mahallede karantina kalktı, Ordu'da karantina uygulanan mahalle kalmadı
Konya'daki esrarengiz Amerikalı, bomba paniğine neden oldu
Konya'daki esrarengiz Amerikalı, bomba paniğine neden oldu
Hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant'ın el izi 512 bin liraya alıcı buldu
Hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant'ın el izi 512 bin liraya alıcı buldu
Düzce'de sokağa çıkma yasağını delen 7 kişiye ceza uygulandı
Düzce'de sokağa çıkma yasağını delen 7 kişiye ceza uygulandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 26 yıl önceki fotoğrafla dikkat çeken Haliç paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 26 yıl önceki fotoğrafla dikkat çeken Haliç paylaşımı
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Beşiktaş'ın 100. yılındaki gol yeme rekorunu kırmak istiyor
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Beşiktaş'ın 100. yılındaki gol yeme rekorunu kırmak istiyor
İngiltere ve İtalya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı
İngiltere ve İtalya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı
MHP ile DEVA Partisi arasında FETÖ tartışması büyüyor! Babacan'ın ekibinden yanıt geldi
MHP ile DEVA Partisi arasında FETÖ tartışması büyüyor! Babacan'ın ekibinden yanıt geldi
'Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim' diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
Isparta'da bir vatandaş, tartışığı anne ve babasını öldürüp polise teslim oldu
Isparta'da bir vatandaş, tartışığı anne ve babasını öldürüp polise teslim oldu
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu
Öldürdüğü annesinin kanıyla dolaba yazı yazan üniversite öğrencisi: Geceleri uyuyamıyorum
Öldürdüğü annesinin kanıyla dolaba yazı yazan üniversite öğrencisi: Geceleri uyuyamıyorum
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Çocukların ağlaması anne babayı ele verdi! Yasağa rağmen market gezisi cezayla bitti
Çocukların ağlaması anne babayı ele verdi! Yasağa rağmen market gezisi cezayla bitti
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Naci Bostancı Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Perihan Savaş Mehmet Ali Erbil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Neymar Şenol Güneş Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İzmir Futbol Bayram Ak Parti
Şu an buradasınız: Bilecik'te ilk kez kısıtlama uygulanıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 17:51:55. #1.15#
title