Bilecik'te İlk Kapalı Yöntemle Bağırsak Ameliyatı

Bilecik Devlet Hastanesinde, ilk kez kapalı yöntemle bağırsak ameliyatı gerçekleştirildi.

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kilo kaybı ve karın ağrısı şikayeti nedeniyle hastaneye başvuran hastanın yapılan tetkikler sonucu kolon kanseri tanısı konulduğu kaydedildi.

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Süleyman Deniz Kahraman ve Gürkan Güneri tarafından ilk kez kapalı yöntemle bağırsak ameliyatının (laparoskopik anterior rezeksiyon) gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, tedavisi tamamlanan hastanın taburcu edildiği aktarıldı.