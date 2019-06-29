Bilecik'te İl Spor Merkezleri açılışı

Bilecik'te Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından İl Spor Merkezlerinin açılışı törenle yapıldı.

Vali Bilal Şentürk, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Edebali Stadı'nda düzenlenen açılışta, spor merkezlerine katılımın yüksek olmasından heyecan ve mutluluk duyduğunu söyledi.

Eğitim ve öğretim yılı sonunda çocuklara, "Aileniz ne iş yapıyorsa o işi beraber yapın, hayata erkenden aşinalık kazanın." mesajı yayımladığını anımsatan Şentürk, şunları kaydetti:

"Genç sporcularımızın ailelerini de sportif faaliyetlere katılmaya davet ediyorum. Çocuklarınızla yaz spor etkinliklerine katılabilirsiniz. Birlikte zaman geçirerek, ruh ve beden sağlığı açısından ortak gelişim kaydedelim. Antrenörlerimiz, çocuklarımıza sporun gerektirdiği her türlü disiplini kazanmalarını sağlamalılar. Spor kuralları içinde yapılan aktivitelerle, kendilerinin beden sağlığının üst seviyeye çıkacağı dolu dolu bir yaz tatili geçirmelerini diliyorum. Çocuklarımızın burada kazanacakları spor sevgisi ve kondisyonun eğitim ve öğretim yılında da devam etmelerini istiyorum."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız da İl Spor Merkezlerinin, çocuk ve gençlerin yaz tatili dönemlerinde boş zamanlarını verimli değerlendirmek, spora yönlendirilmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı sağlamak, toplumda spor kültürünün oluşmasına katkıda bulunmak ve sağlıklı, zinde nesiller yetiştirmek amacıyla açıldığını bildirdi.

Yıldız, İl Spor Merkezlerinde, Bilecik merkez ve ilçelerinde 20 branşta 33 antrenörün görev yapacağını aktardı.

Daha sonra Vali Şentürk, Vali Yardımcısı Rahmi Köse, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses ve daire müdürleri, spor kurslarına katılan öğrencilerin gösterilerini izledi.

Kaynak: AA